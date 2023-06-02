Вашингтон, 2 июня, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден чувствует себя хорошо, необходимости в медицинском обследовании после падения на сцене не возникло. Такое заявление сделала 2 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Касательно падения, необходимости в осмотре президента со стороны врача не возникло. Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на Южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему», — уточнила Жан-Пьер.

Президент США рухнул на пол в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Подоспевшие охранники помогли американскому лидеру встать на ноги. Видеозапись падения Байдена распространилась по социальным сетям и взбудоражила общественность.

При этом незадолго до падения Байден пошутил по поводу своего возраста, сообщив, что подавал заявку на вступление в Военно-морскую академию США после окончания старшей школы, из которой он выпустился, по его словам, «300 лет назад».

Ранее ИА Регнум сообщало, что после падения на сцене Байден ударился головой при выходе из вертолёта по возвращении в Белый дом. Журналисты, присутствовавшие при приземлении вертолёта на Южной лужайке, прокричали президенту США вопросы о его самочувствии и уточнили, не пострадал ли он, но Байден отвечать отказался.