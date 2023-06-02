Вашингтон, 2 июня, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден ударился головой при выходе из вертолёта по возвращении в Белый дом из штата Колорадо. Об этом 2 июня сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Вертолёт приземлился на Южной лужайке у Белого дома и выходя из него Байден ударился головой. Журналисты, присутствовавшие при приземлении вертолёта, прокричали президенту США вопросы о его самочувствии и уточнили, не пострадал ли он, но Байден отвечать отказался.

Никаких признаков травмы у главы Белого дома, пока он шёл по Южной лужайке, визуально не наблюдалось.

Как отмечает издание, подобные инциденты, как и постоянные оговорки Байдена, могут заставить задуматься избирателей о том, стоит ли им отдавать свой голос за действующего лидера на президентских выборах в 2024 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден рухнул на пол в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Ему помогли подняться охранники.

При этом незадолго до падения американский лидер пошутил про свой возраст, указав, что он закончил среднюю школу 300 лет назад.