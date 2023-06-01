Колорадо-Спрингс, США, 1 июня, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошутил про свой преклонный возраст незадолго до того, как упал на сцене во время вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Трансляцию мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер заявил, что его возраст составляет больше 300 лет.

«Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США», — сказал он.

Ранее в социальных сетях распространили видеозапись с кадрами падения Байдена на сцене в Академии военно-воздушных сил. Президент вручил диплом одному из курсантов, повернулся и захотел сделать шаг в сторону, но оступился и рухнул на пол. Ему помогли подняться сотрудники службы охраны.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября американский лидер выступал на встрече с профсоюзом учителей в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии. В ходе своей речи он допустил оговорку про свой возраст и возраст его супруги Джилл Байден.

Президент США заявил, что познакомился с женой, когда ему было 30 лет, а ей — 12. При этом в реальности Джо Байден старше своей супруги на почти 9 лет. 20 ноября 2022 года ему исполнилось 80 лет.

25 апреля глава Белого дома объявил о выдвижении себя кандидатом на следующих президентских выборах.