Москва, 2 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Россия продолжает контактировать с участниками ОПЕК+, но не сообщает ожидания от запланированного на 4 июня в Вене заседания мониторингового комитета и министерской встречи объединения. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Это никогда никто не анонсирует, даже из специалистов, поэтому и мы анонсировать не будем», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что Россия продолжает осуществлять контакты в рамках ОПЕК+ и будет продолжать работу в этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Международное энергетическое агентство сообщило, что в апреле страны ОПЕК+ снизили объём добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки — до 37,6 млн б/с. В МЭА указали, что с учётом того, что целевой уровень объёма добычи нефти ОПЕК+ в апреле составлял 40,1 млн б/с, отставание от него оказалось на уровне порядка 2,5 млн б/с.

Вице-премьер Александр Новак 4 мая заявил, что Россия продолжит реализовывать решение о сокращении объёмов нефтедобычи до конца года. Он напомнил, что Москва приняла решение на встрече ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в объёме 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года и достигнет поставленной цели.