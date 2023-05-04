Москва, 4 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Принятое решение о сокращении объёмов добычи нефти Россия продолжит реализовывать до конца года, сообщил 4 мая журналистам вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомнив, что Россия приняла решение на встрече ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти в объёме 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля этого года, Новак пояснил, что эту цель страна достигнет. По его словам, мониторинг правительство будет вести по независимым источникам.

«Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти», — сказал Новак.

Сокращение будет действовать до конца 2023 года.

Он обратил внимание на вбросы и спекуляции в западной прессе на тему нефтедобычи.

Пишут, например, о росте объёмов экспорта нефти по итогам мониторинга морских отгрузок. Однако при этом журналистами не учитывается то, что трубопроводные поставки нефти в Евросоюз сократились более чем на 2/3, и этот объём только частично компенсировал морской экспорт.

Новак 2 апреля заявил, что до конца 2023 года Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от среднего уровня в феврале. Решение принято в качестве реакции на нестабильность рынка.