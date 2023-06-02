Москва, 2 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Мнение бывшего вице-премьера Украины Дмитрия Табачника о бессмысленности переговоров Москвы с украинским президентом Владимиром Зеленским истинно, но в ключе того, что решение это будет исходить не из Киева, а от Вашингтона и Лондона. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог Максим Жаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бывший вице-премьер Украины, экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник заметил, что России пока нет смысла вести переговоры с Зеленским. В своём высказывании политик сравнил поведение украинского президента с бешенством у животных, которое не лечится. По словам Табачника, Москве можно начинать переговоры только после денацификации Украины.

Политолог Жаров отметил, что действительно сейчас бессмысленно вести конструктивные переговоры, так как Зеленский запретил на законодательном уровне эту возможность.

«Нужно понимать, что переговоры стоит вести не с Киевом, а с США и Великобританией, которые управляют Украиной. Но это можно сделать, только если изменить политическую конфигурацию так, чтобы склонить их к переговорам на условиях России», — подчеркнул Жаров.

При этом политолог уверен, что в Киеве не обратят внимания на данное высказывание бывшего украинского политика, потому что Дмитрия Табачника, как и бывшего украинского оппозиционера Виктора Медведчука, а также экс-премьера Николая Азарова на Украине давно считают предателями.

«То, что говорят Медведчук, Табачник, Азаров, в Киеве к этому не прислушиваются, потому что считают их предателями. Чем меньше они будут так остро высказываться сейчас в отношении действующего правительства, тем будет лучше для будущей украинской власти, которую Москва, возможно, намерена сформировать из украинских отставников», — допустил политолог.

По мнению Жарова, маловероятно, что словами Табачника вдохновятся и многочисленные посредники, выступающие за мирные переговоры Москвы и Киева. Политолог отметил, что у каждого миротворца есть свои личные цели, которых он придерживается, а согласиться с заявлением бывшего украинского политика — значит согласиться на все условия о мире, выставленные Россией.

Президент Украины 4 февраля 2023 года подписал указ о лишении гражданства чиновников, работавших в администрации Виктора Януковича. В числе подвергшихся гонениям политиков названы бывшие главы министерства образования и науки Дмитрий Табачник, министерства доходов и сборов Александр Клименко, МВД Виталий Захарченко, Службы безопасности Украины Александр Якименко, а также бывший секретарь СБУ и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Эти политики получили российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе бизнес-форума Cercle d’Economia, проходившего в Барселоне, заявил, что российская сторона не сядет за стол переговоров по украинскому конфликту, пока не добьётся своих целей. При этом в Москве подчёркивали, что именно Киев отказался вести переговоры о мире.