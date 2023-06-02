Киев, 2 июня, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Российской Федерации на данный момент нет смысла вести какие-либо переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать условия мира. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки или лисицы не лечится никаким лекарством», — заявил Табачник РИА Новости 2 июня.

Он подчеркнул, что стороны конфликта смогут сесть за стол переговоров только после «денацификации» Украины с учётом декларируемого российской стороной лозунга.

Как передавало ИА Регнум, ране верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе бизнес-форума Cercle d’Economia, проходившего в Барселоне, заявил, что российская сторона не сядет за стол переговоров по украинскому конфликту, пока не добьётся своих целей. По его словам, западные страны уже неоднократно призывали Россию начать мирные переговоры.