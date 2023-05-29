Боррель назвал условие для начала переговоров по конфликту на Украине
Барселона, Испания, 30 мая, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе заседания бизнес-форума Cercle d’Economia в Барселоне (Испания) предположил, что российская сторона не сядет за стол переговоров по украинскому конфликту до тех пор, пока не добьётся своих результатов.
Как сообщает Europa Press, в ходе мероприятия Жозеп Боррель подметил, что западные союзники Украины регулярно призывают Россию к переговорам, при этом российская сторона проявляет готовность к ним.
По словам Борреля, он «не испытывает особого оптимизма» по поводу того, что произойдёт на Украине этим летом, он считает, что у российской стороны конфликта есть чёткие намерения одержать победу в зоне боевых действий.
Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC в очередной раз напомнил, что Россия будет готова к переговорам с Украиной, как только в Киеве будут готовы признать справедливость условий Москвы и обозначат готовность выполнить их.