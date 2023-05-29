Барселона, Испания, 30 мая, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе заседания бизнес-форума Cercle d’Economia в Барселоне (Испания) предположил, что российская сторона не сядет за стол переговоров по украинскому конфликту до тех пор, пока не добьётся своих результатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как сообщает Europa Press, в ходе мероприятия Жозеп Боррель подметил, что западные союзники Украины регулярно призывают Россию к переговорам, при этом российская сторона проявляет готовность к ним.

По словам Борреля, он «не испытывает особого оптимизма» по поводу того, что произойдёт на Украине этим летом, он считает, что у российской стороны конфликта есть чёткие намерения одержать победу в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC в очередной раз напомнил, что Россия будет готова к переговорам с Украиной, как только в Киеве будут готовы признать справедливость условий Москвы и обозначат готовность выполнить их.