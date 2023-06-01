Вашингтон, 1 июня, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Вашингтон с 1 июня прекращают передавать Россию информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающий по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил Госдепартамент США.

«США отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерены выдавать новые», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что Вашингтон перестаёт предоставлять России телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБП и баллистических ракет подводных лодок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон манипулирует данными по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). По его словам, попытки Запада заработать политические очки на данных о размерах своих ядерных потенциалов носят откровенно лицемерный характер. Так, как уточнил дипломат, единственная цель западной риторики заключается в оказании психологического и военно-политического давления на Россию и КНР с целью их очернения. Также Рябков заявлял, что есть гипотетическая возможность возобновления действия ДСНВ, но это будет зависеть от США.