Белгород, 1 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 1 июня об отсутствии реакции Запада на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по соцобъектам и жилым домам в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«По-прежнему ни одного слова, которое критиковало бы киевский режим за это или осуждало», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что международное сообщество имеет все возможности читать материалы, видеть кадры ударов Украины по социальным объектам и жилым домам в Белгородской области.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня город Шебекино в Белгородской области подвергся продолжительному обстрелу, пострадали восемь человек. По округу ВСУ выпустили более 200 боеприпасов. Украинские военные также нанесли удар по пункту временного размещения, где находились мирные жители Середы. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что из Шебекино, который находится под непрекращающимися обстрелами украинских сил, вывезут детей.