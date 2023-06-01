Белгород, 1 июня, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Из города Шебекино Белгородской области, который находится под непрекращающимися обстрелами украинских войск, с 1 июня вывезут детей. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Михаил Токмаков/ТАСС Дети из Белгородской области в автобусе

Как отметил глава области, в случае необходимости срочной эвакуации мирного населения местные власти будут использовать защищённую технику, которую планируется подгонять прямо к домам.

Он отметил, что места сбора не будут сообщаться в открытом доступе, так как это может помочь врагу вести обстрелы мирных жителей, включая детей, и подчеркнул, что когда обстрелы стихнут, вывоз населения на безопасное расстояние будет возобновлён и для этого уже готовы все пункты временного размещения.

«Сегодня наши дети уезжают — 200 человек семей, мамы, бабушки — с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду (извините, оговорился, в субботу, 3 июня) — 600 человек в Калугу и Ярославль», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск в ночь на 1 июня в шебекинском направлении, ранее появившиеся в ряде Telegram-каналов. Также в оперштабе призвали жителей области сохранять спокойствие и бдительность и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

До этого Гладков опроверг распространяемые в Сети сообщения о том, что якобы идёт срочная эвакуация жителей Шебекинского округа. Глава региона уточнил, что в данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что в расположенных на границе с Белгородской областью населённых пунктах Харьковской области отмечается наращивание численности личного состава ВСУ. Эксперт указал, что местные жители показывают украинским войскам все тропы и дороги местного значения и снабжают их другой справочной информацией.