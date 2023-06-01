Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В Белгородской области растёт число пострадавших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом 1 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Поврежденный обстрелом ВСУ дом в Шебекино. Архивное фото

«В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек раненых», ― написал губернатор в Telegram-канале.

При этом Гладков уточнил, что никто не погиб.

По словам главы региона, жизни людей в Шебекине и окрестных селах находятся под угрозой. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей, однако это опасно в условиях обстрелов. Гладков подчеркнул, что вывоз людей продолжится, как только всё успокоится.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. В больницу госпитализировали сотрудника полиции с открытым переломом плечевой кости, а также двух женщин с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Кроме того, пострадал охранник моста. Ещё один мужчина был найден без сознания с осколочными ранениями, его в больницу отвезла бригада скорой помощи.

Глава области уточнил, что город находится под непрекращающимся огнём украинской армии.

Он добавил, что над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Губернатор опроверг распространяемые в Сети сообщения о том, что якобы идёт срочная эвакуация жителей Шебекинского округа. Глава региона уточнил, что в данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.