Москва, 1 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Механизм, когда льготные субсидии за оплату жилищно-коммунальных услуг будут перечисляться не гражданам РФ, а напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), может привести к тому, что некоторые жители перестанут воспринимать это как помощь государства и станут менее дисциплинированными. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

2 июня газета «Известия» со ссылкой на Минстрой сообщила, что государство намерено компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не гражданам, как сейчас. Правило вступит в силу не ранее 2024 года. При этом ведомство также хочет сократить количество необходимых для получения субсидий документов и уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.

«На самом деле у нас уже принят закон о том, что отдельные регионы могут принимать решение о том, что субсидии будут выплачиваться не напрямую гражданам, а именно поставщикам ресурсов, — напомнила она. — Тут, с одной стороны, простота перечислений — не надо искать граждан, не надо сличать, сколько они потратили, и так далее. Иными словами, есть определённая защита от рисков. Минус заключается в том, что этот институт становится менее прозрачным».

В связи с этим парламентарий обратила внимание на то, что в РФ есть две формы поддержки граждан, оплачивающих ЖКУ, — это льготы и субсидии, которые выплачиваются исключительно исходя из уровня доходов семьи и её расходов на ЖКУ.

«И эта субсидия имеет очень важный воспитательный характер. Её нельзя получить, если есть долги, и она снимается, если человек задолжал. И все получатели субсидий (а это, как правило, пенсионеры) первого числа каждого месяца бегут в банк, чтобы не дай бог субсидию не сняли. И я боюсь, что когда эта субсидия будет просто учтена в оплате, большинство людей будут воспринимать её именно просто как платёж. Они не будут видеть в составе этой платы какую-то часть льготы», — сказала Разворотнева.

Таким образом, по мнению депутата, если субсидии не будут восприниматься как помощь государства, то льготники станут ещё менее дисциплинированными.

«Всё-таки если денежки приходят на твой кошелёк, то ты лучше осознаёшь ситуацию», — объяснила Разворотнева.

В свою очередь, доцент департамента регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева предупредила, что новым механизмом могут воспользоваться не самые честные РСО.

«Вопрос в том, не будет ли «мёртвых душ»? Обычно у нас, когда юридические лица получают деньги напрямую, то появляются откуда-то «мёртвые души». И очень много. Чтобы получать от государства как можно большие суммы. А потом будут возбуждаться уголовные дела по мошенничеству», — указала она.

Поэтому, как полагает эксперт, прежний вариант субсидирования льготников выглядит более привлекательным.

«Человек умирает и перестаёт получать субсидии. Всё. А здесь — денежные средства в бюджете предусматриваются на год вперед! Не на каждый месяц. Да, если компания честная, она потом вернёт денежные средства, которые ей не полагались. А если не очень, то она до конца года будет получать эти деньги», — объяснила Васильева.

Чиновники, в свою очередь, рассуждая о необходимости таких нововведений, апеллируют к необходимости соблюдать принцип адресности расходования бюджетных средств. Поэтому предполагается, что вместо денег субсидия будет представлять собой электронный сертификат, который станет учитываться в соответствующем реестре при проведении оплаты жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, гражданин, получающий меру поддержки, будет оплачивать ЖКУ на 30–50% меньше их стоимости, а разницу государство переведёт напрямую той или иной ресурсоснабжающей организации.