Москва, 1 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Имеющие льготы граждане России смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше, чем остальные граждане. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили «Известиям» в Минстрое.

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«С учётом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что окончательная разница в сумме оплаты ЖКУ будет подтверждаться индивидуальным электронным сертификатом, а при осуществлении оплаты документ будет попадать в соответствующий реестр.

Как передавало ИА Регнум, ранее на рассмотрение в правительство Российской Федерации направили предложение об упрощении процесса получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Отмечается, что подобная инициатива призвана освободить россиян от «бюрократических проволочек».