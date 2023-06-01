Москва, 1 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Вероятность начала в Польше гражданской войны равна нулю, а те, кто предполагают подобное развитие событий, просто хотят отстранить оппонентов перед предстоящими выборами. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог Юрий Светов, комментируя предположение о возможной польской гражданской войне, высказанное в издании Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее обозреватель Войцех Кось в своей статье для газеты Politico написал, что гражданская война может начаться в Польше из-за работы комиссии по изучению «влияния России». В материале приводятся слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни о том, что президент Анджей Дуда серьёзно ослабил польское государство как внутри, так и за пределами. Также в материале остро критикуется комиссия, которая работает как политическое оружие в руках правящей партии, и что её цель направлена на преследование политических соперников.

Политолог Светов отмечает, что весь материал необъективен, основан на политическом соперничестве и написан теми, кому не нравится действующее правительство.

«Гражданской войны не будет. Это фантазия людей, обострённая предстоящими выборами. Такой элемент политической борьбы перед выборами. Сложно представить, что люди возьмутся за оружие, если Туска (бывший премьер-министр Польши Дональд Туск — прим. ред.) не допустят до выборов. Митинги и протесты могут быть, но воевать из-за политиков не будут», — считает Светов.

Политолог объяснил, что комиссия по изучению «влияния России» действительно в какой-то мере заинтересована в том, чтобы отстранить оппонентов от выборов под предлогом, что они имели связи с Россией. Но все польские элиты и мирные граждане, по словам политолога, «заражены» русофобией, поэтому позитивно настроенных по отношению к России политиков в Польше быть не может. Кроме того, Светов отметил, что США и страны ЕС не допустят серьёзных внутренних конфликтов в этом государстве.

«Польша сейчас играет огромную роль для США. Варшава — главный союзник для Европы и Штатов. Поэтому американцы сумеют купировать эти проблемы. Госдеп уже выразил протест по поводу этого закона (о комиссии — прим. ред.). Об этом же говорит ЕС. И они не позволят Качиньскому (председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — прим. ред.) раскачивать настроения в Польше. Им нужно, чтобы в Польше было всё спокойно. У них множество рычагов для этого», — отмечает политолог.

Эксперт уверен, что ни действующее правительство, ни западные партнёры Польши не допустят разжигания настроений внутри страны. Поэтому на данный материал газеты Politico не стоит всерьёз обращать внимание.

Как сообщало ИА Регнум, Анджей Дуда подписал закон о создании в Польше комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 года по 2022 год. Комиссия должна анализировать такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Польская оппозиция осуждает новый закон, так как считает, что он направлен на дискредитацию политиков от партий-конкурентов. Также оппозиция отмечает, что политиков, которые якобы оказались «под влиянием РФ», по новому закону можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть и отстранять от государственных должностей с помощью комиссии.

Американский посол в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что США выражают озабоченность в связи с утверждением в республике этого документа.