Варшава, 30 мая, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Власти США выражают озабоченность в связи с созданием в Польше комиссии по изучению «российского влияния», заявил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский в эфире телеканала TVN.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Соединенные Штаты, правительство США разделяют озабоченность по поводу законов, которые способны ограничить возможность избирателей голосовать за тех, за кого они хотят голосовать, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — сказал дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о формировании в стране комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в 2007–2022 годах.

Бжезинский при этом уточнил, что польский лидер поступил правильно, когда одновременно с подписанием отправил этот документ на рассмотрение в Конституционный суд. Посол также отметил, что американские военнослужащие, которые находятся на территории Польши, защищают определенные «ценности», а не непосредственно польское правительство.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание wPolityce написало о том, что представители польской партии «Право и справедливость» (PiS) и их оппоненты в парламенте республики поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Член Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда заявил, что обсуждаемую инициативу можно сравнить с «псевдосудом».

Он отметил, что создание этой комиссии противоречит конституции страны. Депутат также добавил, что PiS попытается использовать указанный законопроект для борьбы с оппозицией.