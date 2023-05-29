Посол США оценил создание в Польше комиссии по изучению «влияния России»
Посол Бжезинский заявил об озабоченности из-за создания Польшей комиссии по изучению влияния России
Варшава, 30 мая, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Власти США выражают озабоченность в связи с созданием в Польше комиссии по изучению «российского влияния», заявил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский в эфире телеканала TVN.
«Соединенные Штаты, правительство США разделяют озабоченность по поводу законов, которые способны ограничить возможность избирателей голосовать за тех, за кого они хотят голосовать, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — сказал дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о формировании в стране комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в 2007–2022 годах.
Бжезинский при этом уточнил, что польский лидер поступил правильно, когда одновременно с подписанием отправил этот документ на рассмотрение в Конституционный суд. Посол также отметил, что американские военнослужащие, которые находятся на территории Польши, защищают определенные «ценности», а не непосредственно польское правительство.
Как передавало ИА Регнум, ранее издание wPolityce написало о том, что представители польской партии «Право и справедливость» (PiS) и их оппоненты в парламенте республики поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Член Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда заявил, что обсуждаемую инициативу можно сравнить с «псевдосудом».
Он отметил, что создание этой комиссии противоречит конституции страны. Депутат также добавил, что PiS попытается использовать указанный законопроект для борьбы с оппозицией.