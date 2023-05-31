Варшава, 31 мая, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Гражданская война угрожает начаться в Польше из-за работы комиссии по изучению «влияния России», написал обозреватель Войцех Кось в своей статье для газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Такое мнение выразил главы партии «Польша 2050» Шимон Головни. Политик обвинил польского президента Анджея Дуду в том, что тот ослабил позиции своей страны как внутри, так и за ее пределами.

В свою очередь Кось поясняет, что глава государства через применение этого документа может начать преследование своих политических оппонентов, включая бывшего премьер-министра республики Дональда Туска, которые возглавляет оппозиционные силы. Автор публикации отметил, что этот вопрос приобретает особую важность на фоне «решающих парламентских выборов» в Польше, проведение которых намечено на осень 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Анджей Дуда подписал закон о создании в Польше комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 года по 2022 год. Американский посол в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что США выражают озабоченность в связи с утверждением в республике этого документа.

Дипломат объяснил, что такие законы способны нарушить право избирателей голосовать за тех, за кого они хотят отдать свой голос.