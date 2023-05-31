Таллин, 31 мая, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Украина якобы имеет «легитимное» право наносить удары за пределами своей территории по объектам в России, завил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в ходе совместной пресс-конференции в Таллине с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной. Его выступление показал телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Так руководитель британского ведомства прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла утром 30 мая.

«У Украины есть легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право на своей территории, а также может применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу против Украины», — сказал Клеверли.

Министр также добавил, что не станет «спекулировать на тему характера атаки».

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая Москву и Московскую область атаковало несколько беспилотников. Три из них упали на жилые дома в российской столице. При падении дроны нанесли повреждения зданиям. Кроме того, в результате происшествий пострадали два человека.

Минобороны России уточнило, что организаторы атаки запустили восемь беспилотников самолетного типа. При этом пять аппаратов удалось сбить зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Ещё три дрона были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

30 мая президент России Владимир Путин обвинил в этом нападении Украину и назвал такую деятельность Киева террористической. Он также подчеркнул, что ВСУ бьют по мирным гражданам с целью их запугивания, в то время как российские войска осуществляют только высокоточные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.