Москва, 30 мая, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Предпринятая Киевом атака беспилотников на Москву и Подмосковье — это террористическая деятельность. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, его слова привела пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства подчеркнул, что конфликт на Украине развязал в 2014 году киевский режим, и добавил, что Россия не пользуется средствами, которые использует Киев и что подтверждает атака дронов на мирные объекты в Москве.

Также Путин отметил, что ВС России в отличие от украинских войск осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.

«Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия решительно осуждает попытки украинских террористических атак по Москве и Московской области. Также в ведомстве отметили, что атаки украинских дронов были направлены исключительно против гражданского населения и преследовали целью посеять панику.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления западных стран о том, что поставляемое Киеву оружие не должно использоваться против российской территории, являются очередной ложью. Он добавил, что теперь Украина перешла к террористическим методам, для которые использует западное оружие.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки дронами в Москве были гражданские объекты. Министр обороны отметил, что российские военные нейтрализовали в столице России и Подмосковье восемь дронов самолётного типа.

Утром 30 мая стало известно, что жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве были атакованы беспилотники.