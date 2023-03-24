Москва, 24 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Современное европейское политическое общество разрушает остатки потенциала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Венская организация превратилась в сугубо маргинальную структуру, аккумулирующую потоки грязи и лжи, которыми Запад решил залить фундаментальные принципы Хельсинкского заключительного акта. Понятно, что серьезные вопросы европейской безопасности в ОБСЕ уже не решить», — заявил Лавров для журнала «Разведчик» 24 марта.

Также министр отметил, что изначально ОБСЕ была создана для ведения честного общеевропейского диалога, однако страны Запада пренебрежительным отношением и неуважением «разрушили остатки потенциала организации».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за вмешательство в президентские выборы в республике в 2020 году. Также белорусский лидер уточнил, что ОБСЕ принимает все решения консенсусом, и отметил, что каким бы образом ни оборачивалась ситуация в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане и на Украине, если кто-то из стран Запада не хочет об этом говорить, решение по таким ситуациям не принимается.