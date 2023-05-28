Вашингтон, 28 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к косовским властям с призывом принять меры, направленные на деэскалацию напряженной ситуации на севере Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Приштина должна разрядить ситуацию и не предпринимать никаких односторонних дестабилизирующих шагов», — написал он в Twitter.

По его словам, действующие под эгидой НАТО силы КФОР «продолжат обеспечивать надежность и безопасность в регионе».

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашённой Республике Косово.

Сербский лидер также призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе и инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.