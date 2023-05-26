Белград, 26 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 26 мая привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной республики Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе, сообщило сербское издание «Вечере новости».

Mil.ru Сербские солдаты

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий наших вооруженных сил Александр Вучич подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень», — сказано в сообщении.

Кроме того, Вучич приказал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

В мае президент Косово Вьоса Османи торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. Госсекретарь (ранг замминистра) минобороны Сербии Неманья Старович сообщал, что страны НАТО не обращались к властям Сербии за разрешением перед отправкой своих военных для участия в этих учениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные учения стран НАТО в Косове антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России.