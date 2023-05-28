Анкара, 28 мая, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Правоохранители Турции 28 мая задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента страны. Об этом написал ТАСС, ссылаясь на сообщение Генеральной прокуратуры Стамбула.

Алексей Филиппов/РИА Новости Женщина на избирательном участке в Турции

Отмечается, что задержанных обвинили в попытке нарушить общественный порядок путём публикации в социальных сетях манипулятивных и провокационных сообщений, которые могли бы создать у общественности нереальное, неверное либо ложное восприятие хода голосования во втором туре президентских выборов.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая в Турции начался второй тур президентских выборов. В нём принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу нарушил запрет на агитацию граждан, разослав сообщения членам Народной республиканской партии с помощью своих помощников. В сообщениях граждан страны призвали проголосовать «за Инегель» с целью сделать данный район отдельной провинцией в течение шести месяцев после избрания Кылычдароглу.

Ранее политик заявил, что в случае победы на выборах новые власти страны выселят из Турции всех сирийских беженцев. Турция поможет в восстановлении Сирии и таким образом позволит гражданам этой страны жить у себя дома, а не в Турции, сказал Кылычдароглу.