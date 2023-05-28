Анкара, 28 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу нарушил запрет на агитацию граждан, разослав сообщения членам Народной республиканской партии с помощью своих помощников. Об этом говорится в материале Haber7.

Павел Бедняков/РИА Новости Кемаль Кылычдароглу

«Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу проигнорировал запрет на выборы… и провёл предвыборную агитацию», — говорится в материале.

Отмечается, что кандидат разослал жителям города Бурсы СМС-сообщения агитационного характера от имени своего советника Орхана Сарыбала, который отвечает за сельскохозяйственную политику.

В сообщениях граждан страны призвали проголосовать «за Инегель» с целью сделать данный район отдельной провинцией в течение шести месяцев после избрания Кылычдароглу.

Ранее политик заявил, что в случае победы на выборах новые власти страны выселят из Турции всех сирийских беженцев. Турция поможет в восстановлении Сирии и таким образом позволит гражданам этой страны жить у себя дома, а не в Турции, сказал Кылычдароглу.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке, расположенном в районе Ускюдар. Он также выразил надежду, что явка на выборы достигнет рекордных 90%.