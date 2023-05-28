Стамбул, Турция, 28 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Турецкая оппозиция принципиально настроена укреплять отношения с Россией, заявил журналистам 28 мая мэр Стамбула Экрем Имамоглу при голосовании во втором туре президентских выборов.

Ekremimamoglu Экрем Имамоглу

«Мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников», — сказал он.

По его словам, объединённая оппозиция принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества.

Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу является сторонником кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Турции начался второй тур президентских выборов. В нём принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Как заявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер, второй тур выборов президента в Турции проходит без инцидентов.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%.

Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.