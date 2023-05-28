Баку, 28 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Мирный договор могут подписать Азербайджан и Армения в ближайшем будущем, если Ереван вновь не поменяет свою позицию. Об этом 28 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию», — приводит слова Алиева агентство Azertag.

По его словам, после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана, какого-либо серьёзного препятствия для подписания мирного договора не осталось.

Как сообщало ИА Регнум, на трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждалось в том числе разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе. Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха