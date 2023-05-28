Москва, 28 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что на северо-западной границе России граждане Украины начали активнее пытаться провозить наркотические вещества.

Сергей Корсун ИА REGNUM Граница

По его словам, направление преступной деятельности появилось в 2022 году.

«Начиная с прошлого года на западной границе… появилось новое направление преступной деятельности — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях», — цитирует его РИА Новости.

Давыдов уточнил, что явление носит масштабный характер. Представитель ФТС также допустил, что наркотрафик с Украины может быть частью действий, направленных против России.

Вместе с этим он подчеркнул, что сотрудники таможенной службы активно работают и предпринимают шаги по блокировке наркотрафика с территории Украины.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Украина вовлечена в производство синтетических наркотиков в России. По его словам, последние результаты работы по пресечению деятельности нарколабораторий по производству «синтетики» показывают, что Киев полностью вовлечён в этот бизнес.

Ранее заместитель директора — глава погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что на Украине наладили производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах. Он отметил, что на западной границе за 2022 год было изъято более 530 кг запрещённых веществ.