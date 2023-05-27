Москва, 27 мая, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Украина вовлечена в производство синтетических наркотиков в России, сообщил 27 мая глава МВД Владимир Колокольцев в интервью для программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1».

Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Колокольцев

По его словам, последние результаты работы по пресечению деятельности нарколабораторий по производству «синтетики» показывают, что Киев полностью вовлечён в этот бизнес.

Глава МВД рассказал, что некоторые из задержанных приехали с Украины и организовали работу в России. В последний раз российские силовики изъяли до 500 кг «синтетики». Кроме того, отметил Колокольцев, удается находить «тонны» прекурсоров (химических веществ, применяемых в синтезе целевого продукта).

Ранее заместитель директора — глава погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что на Украине наладили производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах. По его словам, на западной границе за 2022 год было изъято более 530 кг запрещённых веществ.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД России, Украина превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика. Теперь через неё проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути.