Москва, 27 мая, 2023, 07:27 — ИА Регнум. На Украине наладили производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах. На западной границе за 2022 год было изъято более 530 кг запрещённых веществ, сообщил ТАСС первый заместитель директора — глава погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

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В прошлом году попытки провести наркотики пресекались на курском, брянском и белгородском участках границы. Крупные партии наркотиков синтетического происхождения выявляли на псковском направлении в автомобилях с украинскими регистрационными номерами.

Кроме Украины, от других стран также исходит угроза контрабанды наркотиков. Так, за прошедший год были выявлены и пресечены каналы поставок запрещённых веществ в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, изъято свыше 370 кг наркотиков, добавил Кулишов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД России, Украина превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика. Теперь через неё проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути.