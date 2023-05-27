Москва, 27 мая, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Американский режиссер Квентин Тарантино чуть не подрался в отеле Carlton Cannes во французских Каннах после попытки занять чужое место в лобби-баре отеля, сообщила британская газета Mirror.

По данным источника издания, Тарантино подошел к мужчине в баре отеля и хотел забрать у него стул, однако посетитель отказался.

«Разве ты не знаешь, кто я такой?» — разозлился режиссёр и попытался занять стул, на котором продолжал сидеть мужчина, чем привлёк внимание публики, которая призвала спорящих устроить бой. После этого Тарантино сдался и решил занять другое место.

Во Франции в конце мая проходит 76-й Каннский кинофестиваль — одно из главных мероприятий мирового кинематографа. Мероприятие не обошлось без скандалов, один из которых произошёл 21 мая. Девушка в платье в цветах украинского флага, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля, вылила на себя жидкость, по цвету напоминающую кровь, после чего её вывели сотрудники полиции.

Как выяснили журналисты ИА Регнум, провокаторша — гражданка Украины Илона Чернобай, известная в своей стране в качестве ведущей марафонов для похудения и работающая фитнес-тренером.

Похожий инцидент случился и год назад на Каннском фестивале: полуобнажённая украинская активистка, истошно крича, выскочила на красную дорожку.