Колокольцев назвал способ борьбы с «киберпреступной бедой»
Глава МВД Колокольцев: побороть «киберпреступную беду» можно с участием публичных лиц
Москва, 27 мая, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В России продолжает увеличиваться количество киберпреступлений, бороться с этим нужно с помощью разъяснительной работы с участием публичных лиц. Об этом 27 мая заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы побороть эту беду. Но здесь мы без участия общественности, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика», — сказал он.
По словам Колокольцева, в России продолжает увеличиваться количество IT-преступлений. При этом они составляют почти треть от общего числа преступлений.
Министр добавил, что сейчас темпы роста числа киберпреступлений «резко снизились». Он также отметил, что почти 99% всех киберпреступлений выявляют именно полицейские.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Колокольцев заявил, что в Херсонской области мошенники в течение нескольких лет приходили в кол-центры как на работу. Они занимались изъятием денежных накоплений у российских пенсионеров, не отягощая себя моральными принципами.