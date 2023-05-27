Москва, 27 мая, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В России продолжает увеличиваться количество киберпреступлений, бороться с этим нужно с помощью разъяснительной работы с участием публичных лиц. Об этом 27 мая заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы побороть эту беду. Но здесь мы без участия общественности, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика», — сказал он.

По словам Колокольцева, в России продолжает увеличиваться количество IT-преступлений. При этом они составляют почти треть от общего числа преступлений.

Министр добавил, что сейчас темпы роста числа киберпреступлений «резко снизились». Он также отметил, что почти 99% всех киберпреступлений выявляют именно полицейские.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Колокольцев заявил, что в Херсонской области мошенники в течение нескольких лет приходили в кол-центры как на работу. Они занимались изъятием денежных накоплений у российских пенсионеров, не отягощая себя моральными принципами.