Москва, 27 мая, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В Херсонской области мошенники в течение нескольких лет приходили в кол-центры как на работу и похищали деньги у российских пенсионеров. Об этом 27 мая сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Колокольцев

«Когда мы входили в Херсонскую область, там действительно функционировали на протяжении нескольких лет целые кол-центры, где люди приходили как на работу», — сказал Колокольцев.

По его словам, они занимались изъятием денежных накоплений у российских пенсионеров, даже не отягощая себя моральными принципами.

Министр отметил важность разъяснительных работ с наиболее уязвимыми гражданами, в частности с пенсионерами, которые гораздо легче поддаются на уловки злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА Регнум, злоумышленники стали использовать новую схему мошенничества: чтобы выманивать деньги у жителей России: они угрожают их родственникам.

На первом этапе они звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банка, и говорят о необходимости «обезопасить средства». Если человек отказывается, то они начинают звонить его родственникам.