В Евросоюзе назвали сумму замороженных частных активов граждан России
Welt am Sonntag: в ЕС заморожено более 24 млрд евро частных средств граждан России
Брюссель, 27 мая, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В Евросоюзе по состоянию на конец мая было заморожено 24,1 млрд евро частных средств граждан России, в отношении которых были введены санкции. Об этом написало издание Welt am Sonntag, ссылаясь на Европейскую комиссию.
По его информации, до декабря 2022 года Евросоюз заморозил российских частных активов на сумму порядка 18,9 млрд евро.
«К концу мая — спустя полгода — стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 млрд долларов», — говорится в материале.
Отмечается, что под санкции попали средства 205 российских компаний и 1473 бизнесменов.
Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб.
В Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейской организации «Клирстрим».