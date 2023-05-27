Брюссель, 27 мая, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В Евросоюзе по состоянию на конец мая было заморожено 24,1 млрд евро частных средств граждан России, в отношении которых были введены санкции. Об этом написало издание Welt am Sonntag, ссылаясь на Европейскую комиссию.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Евро

По его информации, до декабря 2022 года Евросоюз заморозил российских частных активов на сумму порядка 18,9 млрд евро.

«К концу мая — спустя полгода — стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 млрд долларов», — говорится в материале.

Отмечается, что под санкции попали средства 205 российских компаний и 1473 бизнесменов.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Лондон может разморозить активы России, но при условии, что Москва выплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

В Евросоюзе 24 мая рассмотрели возможность передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейской организации «Клирстрим».