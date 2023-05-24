Лондон, 25 мая, 2023, 02:14 — ИА Регнум. В Евросоюзе обсудили возможности передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов на 196,6 млрд евро. Об этом сообщила британская Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Газета отметила, что политики стран ЕС встретились 24 мая для изучения «вариантов перекачивания процентов», генерируемых российскими активами, хранящимися в депозитарии бельгийской компании Евроклир.

По утверждению издания, часть чиновников полагает, что это можно сделать с российскими активами, которые заморожены в европейском Клирстриме.

«Санкции привели к заморозке 196,6 млрд евро российских активов в Евроклире, из которых 180 млрд евро — активы Центробанка РФ», — отметила Financial Times.

Представители ЕС намерены рассмотреть подробнее предложения относительно активов РФ в конце июня.

Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России.

Также не пришли к единому мнению и по дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.