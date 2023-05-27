Москва, 27 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин освобождён от занимаемых должностей и запрещён в священнослужении, говорится в сообщении, опубликованном 27 мая на сайте РПЦ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Протоирей Леонид Калинин у иконы Андрея Рублева «Святая Троица»

Причиной решения названо препятствование перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублёва к 4 июня. Также в сообщении говорится, что протоиерей Калинин освобождён от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это решение историческим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Троицу» с соблюдением всех мер сохранности перевезут из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя и уже там специалисты будут обсуждать вопрос её дальнейшей реставрации.

Предполагалось, что икона будет передана в храм к празднику Троицы (4 июня). Однако выяснилось, что состояние иконы «нестабильно», и специалисты не рекомендовали её перемещать.

Позже стало известно, что эксперты в Третьяковской галерее составили протокол о том, что 4 июня икону еще нельзя переносить в храм, как просил патриарх, поскольку ее состояние слишком нестабильно.

В частности, Калинин признал, что переносить «Троицу» из музея в храм без подготовки «крайне опасно». По его словам, нужно создать для неё специальный киот и тогда «профессиональное сообщество даже не будет высказывать возражений против передачи ее на стационарное хранение в Троицком соборе».