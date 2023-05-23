Москва, 23 мая, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Рублевскую икону «Троица» Русской православной церкви могут передать чуть позже, чем рассчитывали ранее. Необходимо подготовить для неё оптимальные условия хранения. Такое заключение сделали эксперты на заседании 23 мая в Третьяковской галерее.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Изначально икону хотели передать к 4 июня, на праздник Троицы. Но, по мнению специалистов, «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости процесса негативных изменений, этого делать не рекомендуется».

«В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — отмечается в опубликованном протоколе заседания.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении легендарной иконы «Троица» РПЦ.

В 1929 году икону Рублёва передали Третьяковской галерее. Стены этого музея «Троица» покинула только во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Её временно перевезли в Новосибирск. Икону снова выставили на обозрение в Третьяковской галерее в мае 1945 года.

Возвращение Русской православной церкви иконы «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение, заявил глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного Синода.