Москва, 26 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. «Троицу» Андрея Рублёва с соблюдением всех мер сохранности перевезут из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя, и уже там специалисты будут обсуждать вопрос её дальнейшей реставрации, сообщил журналистам 26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/ТАСС Верующие у иконы Андрея Рублева «Троица»

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона будет с соблюдением всех мер перемещена в Храм Христа Спасителя, где специалисты будут решать вопросы по её дальнейшей реставрации», — сказал Песков.

15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх Кирилл назвал это решение историческим.

Предполагалось, что икона будет передана в Храм Христа Спасителя к празднику Троицы (4 июня). Однако выяснилось, что состояние иконы «нестабильно», и специалисты не рекомендовали её перемещать.

Икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации. Эксперты Третьяковской галереи предполагают, что «Троица» должна быть передана Церкви позже, чем планировалось, а до этого должны быть подготовлены оптимальные условия её хранения.

До 1917 года «Троица» находилась в Троице-Сергиевой лавре. После реставрации в 1920 году её передали Народному комиссариату просвещения для выставления в музеях, а в 1929 году в Третьяковскую галерею. Стены музея «Троица» покидала только на период эвакуации из Москвы в 1941–1945 годах, она хранилась в Новосибирске.