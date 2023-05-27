Москва, 27 мая, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Атаковавшие корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» катера были запущены из военно-морского оперативного центра, который был открыт при участии США в Очакове. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Корабль «Иван Хурс»

«Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Вашингтона.

Кроме того, целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, экипаж корабля «Иван Хурс» успешно отразил нападение надводных беспилотников ВСУ недалеко от пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции. Разведывательный корабль нёс патрульную службу, обеспечивая безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Наибольший интерес вызывает то, откуда именно были запущены эти беспилотники, учитывая, что инцидент произошёл вдали от украинских территориальных вод, отметил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Накануне, 26 мая, «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Экипаж судна пополнит запасы и продолжит выполнение задач.