Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь
Разведывательный корабль «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе
Севастополь, 26 мая, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Разведывательный корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили 26 мая в Министерстве обороны.
ПАО «Северная верфь»
Судно «Иван Хурс»
Корабль пополнит запасы и продолжит выполнение задач по предназначению, добавили в ведомстве.
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