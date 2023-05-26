Севастополь, 26 мая, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Разведывательный корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили 26 мая в Министерстве обороны.

ПАО «Северная верфь» Судно «Иван Хурс»

Корабль пополнит запасы и продолжит выполнение задач по предназначению, добавили в ведомстве.

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