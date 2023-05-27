Вашингтон, 27 мая, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне, политолог Анатоль Ливен считает, что вылазка украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области 22 мая должна стать тревожным сигналом для властей США и президента Джо Байдена. Мнение эксперта опубликовал журнал Responsible Statecraft.

Alex Proimos Белый дом

«Если подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь», — заявил Ливен.

Политолог провёл параллель — появление диверсантов совпало с заявлениями США поставлять ВСУ истребители F-16 и главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым покушениям и диверсиям в России. Эти факты, как считает эксперт, могут привести к «эскалации в свете растущей неконтролируемости Украины со стороны США».

«США имеют право говорить, как должна быть использована их помощь, особенно если они рискуют быть непосредственно втянутыми в боевые действия», — резюмировал Анатоль Ливен, добавив, что Белый дом должен помнить, что несёт ответственность перед американским народом и не вправе подвергать его опасности из-за прямого вовлечения киевской властью в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, атака украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для киевского режима. Такого мнения придерживается обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс.

Действия киевского режима по использованию бойцов с западным вооружением и оборудованием для диверсий могут рассматриваться как нападение на Россию и представлять опасность для суверенитета государства.