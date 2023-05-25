Лондон, 25 мая, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Атака украинской диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для киевского режима. Такого мнения придерживается обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс.

Таисия Лисковец/РИА Новости Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области

«Если Зеленский действительно одобрил атаку на Белгородскую область, что он и киевское правительство отрицают, то он ведёт отчаянно опасную игру», — говорится в статье.

По мнению журналиста, бойцы с западным вооружением и оборудование для диверсий, которое использует киевский режим» может рассматриваться как нападение на территории России и представлять опасность для суверенитета государства. Мэтьюс подчеркнул, что вторжение в Россию чревато эскалацией конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В результате их атаки ранения получили несколько человек, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику. Всего ВС России уничтожено более 70 нападавших.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что власти США не одобряют использование своей техники для атак на Россию.