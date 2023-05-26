Москва, 26 мая, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 26 мая сообщил, что решение по отмене виз для граждан Грузии он принял сам, и отметил, что очень удивился реакции Тбилиси.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он признался, что реакция, которая последовала после этого решения, для него была неожиданной. «Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — поделился президент.

Путин уточнил, что принял такое решение в том числе и из-за приближения сезона отпусков, чтобы поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии.

При этом российский лидер отметил, что Россия делает шаги навстречу, а как будет развиваться ситуация дальше, покажет реакция «наших партнёров». Он добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и вновь разрешила российским авиакомпаниям летать в эту страну.

В правительстве Грузии заявили, что эти меры облегчат жизнь гражданам страны. Однако прозападные грузинские политики, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили, назвали действия Москвы «неприемлемыми» и предложили вернуть визовый режим для граждан России.

Первое разрешение российской авиакомпании («Азимут») на чартерные полёты в Грузию было выдано 15 мая. В Тбилиси прошли несколько массовых акций, организованных прозападной оппозицией. Пассажирам первого рейса, прибывшего из Москвы, активисты в тбилисском аэропорту задавали провокационные вопросы.