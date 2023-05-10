Тбилиси, 10 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Решение России об отмене визового режима для граждан Грузии «вызовет политическое напряжение» в стране, следует созвать Совет безопасности для обсуждения этого вопроса, заявила 10 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Саломе Зурабишвили

Политические партии Грузии, по-видимому, по-разному смотрят на данный вопрос, а вот в обществе «хорошо понимают», что Россия совершает данные шаги исключительно «исходя из своих интересов», сказала Зурабишвили. Она также вновь призвала ввести визовый режим для граждан России, который был отменён в 2012 году.

«Сейчас уже точно настало время, чтобы Совет безопасности рассмотрел введение трёхмесячных виз [для граждан России]. Они необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — сказала Зурабишвили.

Ранее 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию. МИД РФ, в свою очередь, отозвал данную в 2019 году рекомендацию воздержаться от поездок в Грузию.

Решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зурабишвили ранее заявила, что решение России об отмене визового режима, а также разрешение на совершение авиарейсов являются «провокацией». Такие шаги «неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», сказала президент Грузии.

Пересматривать безвизовый режим для граждан России не планируется, заявил в сентябре 2022 года глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Требования грузинской оппозиции (а также президента страны) ввести визовый режим в связи со значительным ростом числа приезжающих из России граждан он назвал спекуляциями и пропагандой.