Тбилиси, 15 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации Грузии 15 мая выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России. Об этом в интервью телеканалу IMEDI сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Виталий Тимкив/РИА Новости Самолет авиакомпании «Азимут»

«Завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полёты», ― заявил Давиташвили.

Уточняется, что первый рейс выполнят уже через два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Грузией прекратили после протестов в Тбилиси, произошедших в августе 2019 года. Поводом для них послужило то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.

Сегодня, 15 мая, Агентство гражданской авиации Грузии получило от ряда российских перевозчиков запросы на выполнение полётов между странами. Среди направлений, которые планируется охватить авиарейсами, — Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Давиташвили заявил, что решение по подавшим заявки компаниям будет принято до конца текущего дня или днём позже. Он также отметил, что Грузия ожидает получить при восстановлении авиасообщения с Россией до $400 млн прибыли в год.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. С этой даты граждане Грузии могут въезжать на территорию России без виз на срок до 90 дней.