Москва, 26 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Дополнительную помощь российским компаниям, выходящим на зарубежный рынок, предложил обсудить президент России Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Он отметил, что динамично развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока всё громче заявляют о себе: у них появляются новые запросы на товары, услуги, технологии, растут стандарты потребления.

По словам главы государства, это настоящий рынок будущего из-за своего масштаба и огромных перспектив. Именно на нём российский бизнес может успешно конкурировать и бороться за покупателя.

«Полагаю, мы сегодня обсудим, как можно дополнительно содействовать нашим компаниям, выходящим на зарубежный рынок», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Он отметил, что бизнес в России активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. По его словам, пришло время возвращать позиции на рынке, и отечественные компании пользуются этой возможностью.