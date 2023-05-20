Вашингтон, 20 мая, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Соединённые Штаты при оказании военной помощи Украине пытаются не допустить, чтобы эскалация напряжённости переросла в начало Третьей мировой войны. Об этом 19 мая заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Хиросиме, где проходит саммит стран G7.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Салливан, по просьбе журналистов, прокомментировал решение Белого дома о поддержке начала обучения украинских лётчиков пилотированию F-16 и связанные с этим шагом риски эскалации конфликта.

Представитель Белого дома указал, что базовая установка для президента США Джозефа Байдена состоит в том, чтобы сделать всё возможное для поддержки Украины в её стремлении отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Одновременно с этим Вашингтон намерен действовать так, чтобы избежать начала Третьей мировой войны.

Салливан добавил, что осуществляя военные поставки, США отслеживают ответную реакцию России на оказание помощи Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил советник президента США Салливан, решение о том, кто и в каком количестве поставит Украине истребители F-16, примут в ближайшие месяцы США и их союзники. Обсуждение этого вопроса планируется проводить по мере того, как украинские пилоты будут обучаться управлению истребителями.