Белгород, 26 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Причиной смерти жителя Белгородской области в результате нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову. Об этом 26 мая сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

«Причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой», — рассказал он в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель.

Еще одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек, отмечали ранее в правительстве Белгородской области.