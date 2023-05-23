Белгород, 23 мая, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область, жена погибшего получила ранения и находится в больнице, сообщил 23 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Татьяна Симоненкова/ТАСС Стела Белгородской области

«От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Еще одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек, отмечали ранее в правительстве Белгородской области.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Проникновение диверсантов на территорию России вызывает глубокую обеспокоенность, заявил 23 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Специальная военная операция продолжается в том числе и для того, чтобы такого не происходило, отметил он. Возможно, события в Белгородской области обсудят 26 мая на заседании Совета безопасности России, добавил Песков.