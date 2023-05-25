Нью-Йорк, США, 25 мая, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру. Об этом 25 мая сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Постоянное представительство России при ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно подполковника Алексея Мизюру

В преддверии Международного дня миротворцев, который отмечается 29 мая, в зале Генеральной Ассамблеи прошла церемония в память о миротворцах, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов ООН.

По словам Стржижовского, Мизюра «до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю». Пресс-секретарь отметил высокий профессионализм российского миротворца, а также присущие ему мужество и отвагу.

Медаль была официально передана постпреду РФ при ООН Василию Небензе и будет в ближайшее время направлена родственникам погибшего.

Подполковник российской армии Алексей Мизюра погиб в марте 2022 года, когда в Конго был сбит вертолёт миротворческой миссии ООН. Вместе с российским миротворцем погибли шестеро пакистанцев и подполковник сербской армии Деян Станоевич.

Как сообщало ИА Регнум, Демократическая Республика Конго (ДРК) в марте 2023 года попросила срочного содействия России в борьбе с террористической угрозой на востоке страны. Он добавил, что рад тому, что Россия обратила внимание на Африканский континент, который на протяжении многих десятилетий находился под игом западных стран.

В январе 2023 года террористы устроили взрыв в протестантской церкви на северо-востоке ДР Конго, который унёс жизни пятерых человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).