Москва, 19 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Демократическая Республика Конго (ДРК) просит срочного содействия России в борьбе с террористической угрозой на востоке страны. Об этом 19 марта заявил вице-квестор Национального собрания ДРК Жан-Пьер Канефу Мунджива.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Выступая на круглом столе «Законодательный ответ на экономические вызовы», который проходит в рамках международной парламентской конференции «Россия — Африка», Мунджива сказал:

«Хотим считать Россию нашими привилегированными партнёрами и попросить срочного содействия, чтобы помочь нам остановить варварскую, террористическую агрессию и восстановить мир и стабильность в восточной части нашей страны».

Он добавил, что рад тому, что Россия обратила внимание на Африканский континент, который на протяжении многих десятилетий находился под игом западных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года террористы устроили взрыв в протестантской церкви на северо-востоке ДР Конго, который унёс жизни пятерых человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).